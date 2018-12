TERMOLI. Tra i tanti recital dal clima e sapore natalizio a cui ogni anno assistiamo, venerdì sera nell’incantevole scenario della chiesa di San Francesco, la rappresentazione proposta dai ragazzi della catechesi è stato davvero un evento dolcissimo e ben architettato: le musiche deI fratelli Pipoli ormai non stupiscono più per non parlare della voce narrante di suor Marzia che fra qualche giorno nella sua parrocchia di Madonna delle Grazie ci delizierà con la nuova edizione del presepe vivente dopo il gran successo della prima edizione.

Le poesie e canzoni di Nicolino Cannarsa, la corale della Chiesa, i ragazzi con la pettorina con su scritto "Una storia d'amore", gli angeli che hanno inscenato un armonioso balletto e le insegnanti di catechismo, sono stati il leitmotiv della bella serata. Una recita di gran gusto che ha creato un mix di emozioni in un'atmosfera - quella natalizia - che è indubbiamente la più magica dell'anno.