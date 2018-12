TERMOLI. Non c'è stata alcuna protesta, almeno plateale dei commercianti del centro storico per la chiusura di Corso Umberto e la pedonalizzazione del tratto che va dalla stazione all'innesto sul Corso Nazionale. Qualche singolo episodio di dissenso, avvenuto con scambi di opinioni tra esercenti e amministratori.

Tuttavia, non c'è grande entusiasmo, tutt'altro, nella categoria degli operatori economici della zona, che ieri (non tutti a dire il vero) hanno anche poco gradito e patito l'esclusione dalla festa organizzata dall'amministrazione comunale per questo avvenimento.

Ci ha contattato la titolare dell'attività L'Argento e Mioro, che ha voluto esprimere la sua opinione.

Al di là del caso di specie riferito a ieri, messo in rilievo come una vera isola pedonale nel centro necessiti di una riqualificazione, altrimenti si tratterà solo di una strada chiusa al traffico, senza alcun valore aggiunto.