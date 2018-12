TERMOLI. Giovedì pomeriggio siamo stati testimoni di un evento emozionante offerto dai Lions Club Tifernus, gli alunni della Scuola Media Brigida-Bernacchia con indirizzo musicale e gli ospiti della casa di riposo per anziani Solidea "Opera Serena".

Lo scopo era quello di portare agli ospiti della struttura un momento di svago facendo ascoltare loro canzoni quasi tutte natalizie suonate a più mani e naturalmente farsi gli auguri reciproci.

L'idea è riuscita in pieno, gli anziani hanno partecipato cantando, battendo le mani a ritmo di musica e divertendosi molto.

L'apice del pomeriggio si è raggiunto quando è stata intonata la canzone italiana più conosciuta e cantata al mondo "O Sole mio" dove c'è stata la partecipazione di tutti.

Tanta emozione nel vedere queste persone - alcune anche in uno stato di salute non perfetta - dimenticarsi per qualche attimo delle problematiche che il segno dell'età che avanza inesorabilmente ha messo loro davanti.

Per questo vogliamo ringraziare coloro che hanno avuto questa encomiabile idea: gli anziani fanno parte dell’identità di ognuno di noi, sono la nostra cultura, e come tale bisogna rendere loro il giusto omaggio.