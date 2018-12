MONTENERO DI BISACCIA. Aprirà al pubblico come da tradizione la notte del 24 dicembre alle ore 24 la rappresentazione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia, all'interno del suggestivo scenario delle grotte arenarie.

Giunto alla sua trentacinquesima edizione, l'evento è curato dalla Pro Loco "Frentana" e patrocinato dal Comune di Montenero.

Un'ambientazione unica nel suo genere che, oltre alle grotte situate nella zona più antica del paese, vede la presenza di corsi d'acqua, laghetti artificiali e animali di ogni tipo, oltre ovviamente a centinaia di figuranti che animano ogni angolo di questa lunga passeggiata nel tempo e nella storia.

Il Presepe Vivente sarà aperto la notte del 24 dicembredalle ore 24; nei giorni successivi sarà aperto il 26, 29 e 30 dicembre, dalle ore 17 alle ore 20 circa; il 5 gennaio l'apertura è prevista sempre dalle ore 17 alle ore 20 circa, mentre il 6 gennaio il programma prevede alle ore 14,30 la partenza del corteo dei Magi dalla piazza centrale del paese, fino a giungere alla zona delle grotte: il Presepe aprirà quindi le porte al pubblico, come di consueto, alle ore 17.

L'edizione di quest'anno sarà caratterizzata da un'importante iniziativa: nei giorni del 29 e 30 dicembresarà presente al Presepe lastatuetta del "Bambin Gesù" benedetta da San Pio; si tratta di una bellissima statuina in cera che fu benedetta da San Pio durante una funzione natalizia negli anni '60. Al termine della Veglia fu ritirata da Padre Alessio Parente, allora assistente personale di Padre Pio e, in seguito, fu ereditata da Padre Gerardo da Flumeri, che la custodì fino alla sua morte nel 2005. Egli stesso, prima di morire, donò il Bambinello a Nunziatina Placentino, suora laica, sua assistente personale e sua figlia spirituale. Oggi questo "Bambin Gesù" è custodito da Giuseppe Placentino, cugino di Nunziatina; e sarà proprio l'avvocato Placentino, insieme con il sindaco di San Giovanni Rotondo Costanzo Cascavilla, a portare in visione al pubblico del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia questa straordinaria reliquia benedetta da San Pio. Ad accogliere la delegazione pugliese ci sarà il sindaco Nicola Travaglini assieme ad una rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia. Ed è proprio grazie a questo rapporto speciale creato nel tempo dai due Comuni, che i figuranti del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia accompagnati dal sindaco Nicola Travaglini, dal vicesindaco Gianfranca Marchesani, dall'assessore alla Cultura Massimo Di Stefano, dal consigliere comunale Pasqualino D'Ascenzo e da una delegazione del Comune montenerese, si sono recati martedì 18 dicembre a San Giovanni Rotondo per prendere parte ad un'iniziativa che ha visto portare in processione la reliquia del "Bambin Gesù" benedetta da San Pio presso la Grotta dei Monaci, dove è stato allestito un Presepe Artistico. Un'esperienza davvero coinvolgente, apprezzata da tutti i partecipanti, che sarà rivissuta sicuramente nel corso dell'edizione speciale della Natività allestita a Montenero di Bisaccia.

In attesa quindi di poter accogliere i tanti visitatori che sceglieranno nei prossimi giorni di visitare il Presepe Vivente di Montenero, la Pro Loco "Frentana" e l'Amministrazione comunale rivolgono a tutti l'augurio di un sereno Natale.