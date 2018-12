TERMOLI. Traguardo importante per la mostra dei Presepi artistici "Il Presepio" che si tiene al Castello Svevo, che quest'anno appunto taglia il traguardo della 20° edizione, una mostra che ormai è una istituzione a Termoli.

Merito ai componenti dell'associazione "Amici del Borgo Vecchio".

Una rassegna a cui i presepisti per hobby e per passione non possono più rinunciare, ma nemmeno i semplici cittadini, tanto che al 6 gennaio di ogni anno quando si chiude la mostra e si snocciolano i numeri soprattutto dei visitatori, si è arrivati nelle scorse edizioni a superare in 14 giorni di mostra le 10.000 presenze.

Noi abbiamo ascoltato il presidente dell'associazione, l’architetto Salvatore Marinucci.

Durante l'intervista ci ha anche detto una cosa che ci ha preoccupato: visto e considerato che non si è mai riuscito a creare un ricambio generazionale, ci potrebbe essere anche la possibilità che questa sia l'ultima edizione della mostra, poi lo stesso Marinucci durante l'inaugurazione dove ha ribadito questa intenzione, ha fatto una repentina marcia indietro dopo aver ascoltato le parole del sindaco - accompagnato da una delegazione dell'amministrazione - e del vescovo, quest'ultimo che scherzosamente ha minacciato di non benedire l’inaugurazione di ieri se Salvatore non avesse ritirato quelle intenzioni.

Sono 40 i presepi in concorso: gli orari di visita i giorni 24, 25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, tutti gli altri giorni dalle 17.30 alle 20.