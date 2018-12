TERMOLI. Dovevano presentarsi sia il presidente Marco Castelluccio che alcuni giocatori del Città di Termoli questa mattina all’ospedale San Timoteo, ma all'ultimo momento, poiché il tecnico Paolo De Lena ha voluto far allenare la squadra, ecco che è arrivato solo il presidente, accompagnato dalla moglie. Visto che la società non voleva venire meno alla promessa fatta, Castelluccio ha portato in dono diversi regali ai bambini ricoverati presso il reparto pediatrico del nosocomio termolese.

Per fortuna sono pochi in questi giorni i bambini ricoverati, appena tre; ricevuto dal personale medico e infermieristico, il presidente ha girato per le stanze regalando giocattoli e subito i più piccoli hanno dimostrato gioia per l'inatteso regalo, attenuando così anche la tristezza di essere ricoverati in ospedale.

A fine evento, nello scambio degli auguri, il presidente Castelluccio ci ha dato una chicca che, per correttezza, sarà lui a renderla pubblicamente nota nel corso di una conferenza stampa dopo Natale, ma possiamo solo dirvi che entro il 31 dicembre, in seno alla società del Città di Termoli avverranno cose davvero importanti e, sotto certi aspetti, inaspettate.