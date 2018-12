SAN MARTINO IN PENSILIS. La consideriamo una delle migliori best practice del 2018: l'associazione Unione Carresi, che col presidente Pasquale Di Bello augura a tutti Buon Natale, Buon anno e viva le Carresi.

«È stato un anno difficile, triste, colmo di angoscia e disperazione. Il 30 aprile siamo stati trattati come mafiosi e abbiamo pianto tutti per una ferita che nessuno ha ancora richiuso. Ci portiamo dentro e fuori molte cicatrici che il sole non ha ancora asciugato. Lo sappiamo, lo sappiamo tutti, e lo sappiamo ovunque: a San Martino, Portocannone, Ururi, Chieuti. Ovunque, in ogni posto d'Italia e del Mondo dove c'è qualche figlio di queste terre, ci sono cuori che battono per la Carrese.

Vorrei dire una parola, prima di tutto, ai ragazzi delle stalle, a coloro che ogni giorno, ad ogni ora che Dio manda in terra, col sole o con la pioggia, con la neve o la tempesta, si prendono cura di buoi e cavalli, della loro salute e del loro benessere, con un amore tale che basta da solo a seppellire ogni infamia e tutte le menzogne vecchie e nuove che vengono rovesciate ad arte sul mondo delle Carresi. La parola è GRAZIE.

Detto a loro per primi, il mio grazie va a tutti coloro che si sono prodigati in questi mesi non facili per rimettere il carro sulla strada. Grazie a tutti i Sindaci, alle autorità religiose, ai tecnici; grazie alle centinaia di persone iscritte all'Unione Carresi e alle migliaia iscritte a questo gruppo; grazie a chi nell'Unione Carresi ha lavorato prima e dopo alla sua costruzione, in silenzio, con discrezione. Grazie al Presidente della Regione, Donato Toma, e all'assessore Vincenzo Cotugno, che hanno sposato la nostra causa. Grazie ai cittadini dei quattro comuni, che aspettano il 2019 come l'anno della rinascita.

Nessuno me ne voglia per la foto che scelgo a corredo di questo post. Non è una scelta da tifoso, ma quella di una persona che ha le Carresi nel cuore. Ho scelto questa foto per ricordare un grande uomo di Carri, Mario De Clerico, che non c'è più ma che forse può vederci ancora. Voglio pensare che il suo ricordo unisca tutti, di ogni carro, di tutti i colori, di tutti i paesi. In questa foto di un 30 aprile lontano, Mario è sul Carro (è quello a destra, con la maglia scura) e io voglio credere che ci sia ancora.

A tutti ed a ciascuno, Buon Natale, Buon Anno, a nome mio personale e di tutta l'Unione Carresi».