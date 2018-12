Trivento, l'albero realizzato all'uncinetto verrà venduto al miglior offerente

TRIVENTO. L'albero di Natale realizzato all'uncinetto a Trivento ha fatto il giro nel mondo in migliaia di scatti e video ripresi anche dalle testate giornalistiche nazionali. Dopo aver realizzato la scorsa estate il "Tappeto all'uncinetto più lungo del mondo", le donne di Trivento hanno stupito ancora con la loro eccezionale manodopera. Per il Natale 2018 è stato realizzato un albero alto 6 metri realizzato con circa 1300 quadrati realizzati all'uncinetto, i cosiddetti "granny square". Un lavoro meraviglioso, i cui colori sovrastano il piccolo borgo molisano. L'albero verrà venduto all'asta al miglior offerente e il ricavato verrà devoluto in beneficenza.