TERMOLI. La casetta di Babbo Natale attira sempre molto.

Un’ottima presenza nelle due serate all’evento organizzato dalla Pro Loco e Patrocinato dal Comune di Termoli, neppure la nebbia ha fermato il fiume di bambini, con occhi spalancati nel entrare nel Borgo Vecchio di Termoli e trovare innanzi a se, un luogo diverso:mercatini, le vespe di un tempo, giochi di una volta, disegni e lavori con l’arte decorativa, mangiafuoco, Burattini, gonfiabili, palloncini, lo zucchero filato, le castagne, le prove con il tiro con l’arco, i cavalieri crociati, ed in fine in una piazza Duomo, addobbata a festa da luci e musica natalizia.

Ovviamente il grande protagonista è stato lui, Babbo Natale, con la sua casetta, con all’interno una cassettina per il ritiro delle letterine. Spettacoli e incroci di Babbo Natale, con le vespe o vecchie 500, hanno divertito ed incuriosito i più piccoli, mentre le Nataline distribuivano caramelle e Dolciumi.

Il mormorio unico tra gli ospiti è stato questo: “mai vista tanta gente in questo periodo nel Borgo, neanche la nebbia li ha fermati”. Senza alcun dubbio, la Pro Loco sempre attenta alle necessità cittadine, ha avuto ancora una volta ragione, nel dedicare un due giorni alla Vigilia di Natale per i più piccoli senza distinzioni, in quanto tutti i giochi erano gratis, divertimento per tutti a Km 0.

«Un’ottima collaborazione comunque è stata data dalle associazioni che hanno collaborato e preso parte all’evento: Sorridere sempre onlus, Creativamente, Ordo cavalieri Termole, Vespa club Thermularum, il mago Tony, Salvatore Testa, Club 500 Termoli, Sae 112, Luca Canale, Arcieri del Castello svevo, Gianni e il suo falco, le hobbiste e il loro mercatino, i soci operativi della Pro loco di Termoli, un ringraziamento particolare ai nostri familiari, i quali ci vedono tante ore fuori da casa per dedicarci al volontariato. Un grazie, che parte dal cuore, dal Presidente della Pro Loco Luciano Calignano, buone feste e felice anno nuovo».