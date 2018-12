«Giù le mani dalla Ginecologia», paziente a difesa del punto nascita

TERMOLI. Tensione alta sulla sopravvivenza del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Da una signora che è stata in reparto, ricoverata, cittadina termolese, un attestato di buona sanità.

«Vorrei dire a tutti quanto mia sia trovata bene al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Vorrei ringraziare tutta l’equipe del reparto guidata dal dottor Berardino Molinari.

Giorni fa ho dovuto subire un intervento di particolare difficoltà in laparoscopia, e durante i giorni di degenza, infermiere, caposala e i medici, Molinari, che mi ha operata, e Flocco, mi hanno assistita giorno e notte con professionalità, dedizione, coscienza e tanta umanità.

Proprio in quei giorni venivo a conoscenza che tutto il reparto rischia di essere chiuso, la notizia mi ha lasciato sorpresa, perché per via della legge Balduzzi, a mio avviso riduttiva, Termoli e tutto il Basso Molise rischia di perdere un importante ''polmone'' dell'ospedale.

Credo che sia riduttivo, come è dettato dalla Legge, considerare valido un reparto di tale importanza alle sole nascite, 500, a mio avviso la legge riduce la donna solo a partoriente e non rispetta il diritto alla salute del cittadino tutelata dalla nostra Costituzione!

Le donne, spesso, si trovano a lottare con patologie per le quali, a volte, affatto possono partorire anzi le rendono infertili e per le stesse hanno bisogno continuamente di cure e di diagnosi precise e tecniche all'avanguardia che all'Ospedale della nostra amata cittadina non mancano; così come non mancano figure professionali quali quella dei dottori Molinari e Flocco a seguire quelle dei giovani ginecologi del reparto del San Timoteo possono vantare di avere! Inoltre, nell'ipotesi di una urgenza o di un parto Improvviso La legge Balduzzi valuta se con la chiusura del reparto si riesce a raggiungere l'ospedale più vicino per avere in tempo le cure giuste?

Mi auguro che questa chiusura non avvenga soprattutto per la salvaguardia della salute di tutte le donne del Basso Molise, la mia è una piccola voce alla quale si unisce quella della mia compagna di stanza, donna del Capoluogo, che ha scelto Ginecologia e Ostetricia del San Timoteo di Termoli per ricevere la corretta terapia ginecologica, forse non servirà a cambiare il destino deciso dall’alto, ma sicuramente a fermarsi a riflettere di quanto nessuno di noi non riesca a dare importanza ed a lottare seriamente per fare in modo di non levare Valore e Servizi alla città di Termoli! Grazie a tutta l'equipe ed in particolar modo al dottor Molinari per le cure ricevute!

“Stanza 5 Letto n. 13 e Letto n. 15”.