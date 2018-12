«L'Italia che non si vede», il cinema a Guglionesi

GUGLIONESI. Nei giorni 27 e 28 dicembre, 3 e 4 gennaio, Guglionesi (Palazzo Massa) ospiterà, nell’ambito della manifestazione “Merry Christmas – il Natale a Guglionesi”, la Rassegna Cinematografica “L’Italia che non si vede” realizzata dall’Unione dei Circoli Cinematografici Arci (Ucca).

“L’Italia che non si vede” è una rassegna itinerante di cinema reale, capace di affrontare argomenti di rilevanza sociale spesso non adeguatamente raccontati dal mondo della cultura oppure rimossi o banalizzati nei talk show televisivi.

La Rassegna Cinematografica quindi come occasione di incontro, di riflessione e di socializzazione per riscoprire il cinema d’autore e “rivivere” il cinema di “comunità” a Guglionesi.

Una recente indagine dell’Università Cattolica segnala la vitalità dei “cinema di comunità” che, nonostante gli anni, le crisi, le trasformazioni tecnologiche, i nuovi orientamenti degli spettatori, vivono un momento di rinnovata centralità come presidio culturale di tante piccole comunità italiane.

Il “cinema di comunità”, infatti, si caratterizza per una presenza maggiore nei territori, privi di “sale cinematografiche”, dove la domanda di cultura e di momenti di incontro e di socializzazione si esprime con maggior forza.

Il film “Quando scoprimmo di non essere più italiani”, realizzato dal regista Pietro Suber, aprirà la Rassegna, il giorno 27 dicembre, e sarà dedicato all’ottantesimo anniversario dell’emanazione delle leggi razziali del regime fascista (1938) che adeguarono, di fatto, il nostro Paese alla legislazione antisemita della Germania nazista.

Il film descrive le vicende di italiani ebrei e non ebrei, durante il periodo razziale e delle deportazioni dall’Italia. Al termine dell’incontro sarà illustrata la mostra dedicata alla “Dichiarazione universale dei diritti umani” animata da alcuni disegni degli studenti di Guglionesi.

La Rassegna proseguirà, il giorno 28 dicembre, con il film “Ora e sempre riprendiamoci la vita” realizzato dal regista Silvano Agosti. Dal 68 al 78 – dieci anni raccontati da un cast eccezionale di testimoni ed accompagnati dalle straordinarie musiche di Nicola Piovani. Parteciperanno all’incontro testimoni ed esperti del periodo storico.

Il programma della rassegna

Giovedì 27 Dicembre ore 16.30 :

apertura della Rassegna cinematografica “L’Italia che non si vede” realizzata dall’Unione Circoli Cinematografici Arci (UCCA) con la proiezione del film “Quando scoprimmo di non essere più italiani”, realizzato dal regista Pietro Suber.

Venerdì 28 Dicembre ore 16.30 :

Prosegue la rassegna cinematografica “L’Italia che non si vede” con il film “Ora e sempre riprendiamoci la vita” del regista Silvano Agosti.

Giovedì 3 Gennaio ore 16.30 :

Prosegue la rassegna cinematografica “L’Italia che non si vede” con il film “Le Cicale” realizzato dai registi Emilio Mancuso e Federico Romano. Un viaggio intimo nella vita di chi, già andato in pensione o in procinto di andarci, si ritrova a lottare ancora per sopravvivere. Ad animare le riflessioni conclusive i “protagonisti del film: gli anziani.

Venerdì 4 Gennaio ore 16.30 :

Si conclude la rassegna cinematografica “L’Italia che non si vede” con il film “Un giorno all’improvviso” realizzato dal regista Ciro D’Emilio. Il sogno di un ragazzo di 17 anni: essere un calciatore in una grande squadra. Ma ogni sogno ha il suo prezzo. Ad animare le riflessioni conclusive i rappresentanti della squadra di calcio “Nelson Mandela”, i protagonisti del calcio a Guglionesi e l’esposizione dei trofei vinti dalla squadra di calcio di Guglionesi.