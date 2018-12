TERMOLI. Anche quest'anno la tradizione di fare gli auguri a tutti i termolesi da parte di Gino Gatta, meccanico termolese e dei suoi clienti è stata rispettata: tavola imbandita, brindisi a volontà e variegate specialità di cibarie tutte caserecce, a mezzogiorno in punto del 24 dicembre da diversi anni a questa parte da Gatta si posano chiavi inglesi, cacciaviti e quant'altro, e si ingrandisce la tavolata aperta anche a passanti occasionali che magari passando incuriositi dal gran fermento si trovano di fronte ad un anticipo di festa natalizia, questo è il Natale da Gino Gatta meccanico termolese.

Spostandoci qualche centinaio di metri in via San Marino, altra festa di auguri questa volta a base pesce ostriche e champagne da Roberto Lanzone, spigole che sembrano squalotti, che rosolano sui carboni ardenti del barbecue sotto il cielo e tanta gente in attesa di potersi gustare quelle prelibatezze, anche questo è un buon metodo per augurare a tutti i presenti e i termolesi in genere un buon Natale in modo un po' speciale.