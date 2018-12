TERMOLI. Continuando il nostro viaggio alla ricerca di presepi originali nelle case dei cittadini termolesi, ci siamo imbattuti in un presepe meccanico davvero bello e originale di Franco Bombace, imprenditore di prodotti ittici, che ha allestito nel cortile di casa sua in via Cairoli. Un'autentica opera d'arte presepiale: una creazione meccanica dove nemmeno il più piccolo particolare è stato dimenticato, persino il belato delle pecore, il pescatore che con cadenze ritmiche cala la sua canna da pesca in cerca di pesci, il caldarrostaio, gli avventori della cantina che giocano a carte, il fornaio, la Madonna che dondola la culla con il bambin Gesù e poi, la ciliegina sulla torta, il tocco di termolesità che ci ha aggiunto il signor Bombace con la riproduzione della Cattedrale, del castello e dello sfondo del borgo vecchio. Un presepe, quello di Franco Bombace che merita di essere ammirato. Ve lo mostriamo in anteprima in video e con delle foto allegate però, ma vi assicuriamo che dal vivo è tutta un'altra cosa.