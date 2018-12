MOLISE. Filippo “Phillip” Longo il molisano che fondò la “Longero” uno dei principali produttori di acciaio su misura per l'industria. Era nato nel 1896.

La “Longero” è oggi uno dei principali produttore di acciaio su misura per l'industria. Dal 1923 soddisfa le esigenze di Denver, Boulder, Fort Collins, Colorado Springs, Pueblo, Grand Junction e dell’intero Colorado. La “Longero” fu fondata nel 1923 da Phillip Longo e Nick Vallero e si dedicò alla riparazione di caldaie e lavori in lamiera. A quel tempo la compagnia era conosciuta come “Longero Boiler e Sheet Metal Works Inc.”. Filippo “Philipp” Longo, co-fondatore della “Longero Boiler “e poi della “Sheet Iron Company”, nacque in Molise il 18 settembre 1896 da Felice “Felix” Longo e Marianna Vecchiarelli. Il padre, dopo un periodo di miniera, trovò lavoro nel settore ferroviario prima con la “Union Pacific Railroad” e successivamente con la “Denver Tramway Company”. Phillip Longo quando arrivò negli Stati Uniti, con i suoi genitori, era solo un bambino. Frequentò le scuole pubbliche di Denver e poi, pur giovanissimo, lavorò un anno con una società di imbottigliamento bibite. Il padre lo mandò poi a “bottega”, per fargli imparare il mestiere, nel negozio di caldaie di “J. E. Johndohl” dove Phillip rimase per sette anni. Successivamente lavorò, per un anno, con la “Colorado Sheet Metal Works”.

Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò per la “Union Iron Works”. Finito il conflitto bellico tornò in Colorado per rientrare alla “J. E. Johndohl” dove rimase fino al 1922. Poi nel 1923 incontrò Dominic Vallero e con lui diede vita alla “Longero Boiler e Sheet Metal Works Inc.”. In breve l’azienda divenne assoluto leader del settore. Successivamente, Phillip Longo, promosse la nascita della “Sheet Iron Company”. Intanto il suo socio era, purtroppo, venuto a mancare. In uno dei tanti riconoscimenti assegnatigli si leggeva: “ Phillip Longo può vantare giustificato orgoglio nel prospero business costruito, fino al suo successo, grazie a tanti sforzi e riconosciuta abilità. La sua filantropica azione non sarà mai dimenticata”. Phillip Longo sposò Genevieve che gli diede tre figli: Virginia, Felix e Phyliss. Il fondatore della “Longero”, Phillip Longo, morì nel novembre del 1965.