LARINO. Un vero e proprio boom di presenze a Larino nella serata del 26 dicembre 2018. Il centro storico è stato letteralmente "invaso" da visitatori giunti anche da fuori regione per assistere alle spettacolari luminarie con la seconda edizione di "Magia di luci" organizzata dall'associazione Larino nel cuore, guidata da Salvatore Faiella, e la dodicesima edizione del presepe vivente promossa dall'associazione Culturale, Artistica e Ricreativa presieduta da Giuseppe Petriella. Un colpo d'occhio significativo con centinaia di auto in sosta fino alla parte alta del centro frentano.

Difficile ricordare presenze così numerose per eventi di questo tipo. Il singolare percorso artistico delle luminarie, la tradizione della natività vivente e una zona antica molto suggestiva per ospitare le iniziative. Due eventi che hanno valorizzato al meglio Larino e richiamato famiglie, comitive, coppie e tante persone giunte da diverse località per trascorrere una serata piacevole e ricca di emozioni. Alle due manifestazioni saranno dedicati speciali della trasmissione Viaggio in Molise.