SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il Gruppo Teatrale Prima ha interpretato brillantemente la pièce teatrale del professor Luigi Pizzuto. Applausi scroscianti per l'atto teatrale "Na vote Natale e Sanda Croce" scritto dallo storico Luigi Pizzuto per i suoi ragazzi. Nello spazio teatrale del Campus Scolastico di via Caduti di Nassirya il lessico santacrocese ha ridato volto al Natale di una volta quando era semplice e senza stress derivante dal consumismo dei nostri tempi. In scena i simboli della vecchia Magliano, i prodotti della terra e le usanze d'un tempo. Nei dettagli, a scena aperta, ricostruita ogni usanza della tradizione santacrocese.

La Torre di Magliano animata da una macchia boschiva, i contadini e le donne che lavorano più degli uomini.Una storia vivace e curiosa che ha destinato lo sguardo ai poverelli quando in paese si facevano tanti presepi. Qui si riuniva la famiglia e il vicinato. Insomma, era impegnata tutta la popolazione per fare il presepe nella Chiesa Greca e in quella di San Giacomo. Toccante la scena delle donne in processione al suono della zampogna. Con i figli in braccio da Melanico e Piano Palazzo per raggiungere il Borgo di Magliano. La storia poi s'intreccia col rientro di un emigrante dall'America Ricca dove tutti corrono per comprare, ma nessuno è soddisfatto. Chi ha fame si dirige verso questo strano Paese. Pur di entrarvi, sfiniti, si attende alla sua frontiera, sfidando i fucili.

Tanti messaggi sul mondo attuale. Dove si corre senza sapere dove andare. Ecco gli attori in erba. Alfieri Marco, Androne Giada, Barbieri Carmen, Cappiello Carla, Francesca Ciavarra, Maria Luisa Ciavarra, De Michele Nicole, D'Onofrio Marida, Giuliano Flavio, Grimaldi Luigi, Iannantuono Noemi, Iantomasi Francesco, Mancini Francesca, Morgante Manuel, Petruccelli Angelo, Petti Celia, Rosa Noemi, Rosati Vincenzo, Sebastiano Vincenzo, Sinani Najada, Tartaglia Maria, Venturini Silvia, Zampino Paco, Zeffiro Lucrezia. Musiche di Nicola Grimaldi. L'Omnicomprensivo Capriglione non è nuovo in questo recupero delle tradizioni. Dove a Santa Croce di Magliano sono vive, sentite e ricevono una partecipazione corale in ogni stagione dell'anno. Presenti autorità scolastiche, comunali e rappresentanti delle associazioni.