PETACCIATO. L'Asd Runners Petacciato ha organizzato per ieri, 26 dicembre, la corsa e camminata non competitiva denominata: Babbi Natale in fuga... verso il sociale".

Evento aperto a tutti, i proventi ricavati saranno devoluti in favore di iniziative verso il sociale. Una bella e corposa manifestazione che, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, ha richiamato nel centro rivierasco tanti partecipanti giunti dai centri limitrofi e anche dalle regioni confinanti. Insomma una bella festa in pieno clima natalizio che come priorità per i partecipanti aveva la regola che bisognava partecipare alla manifestazione rigorosamente vestiti da Babbo Natale o quantomeno con qualcosa addosso che lo ricordasse, regole rispettate in pieno come mostrano anche le foto allegate.