Montecilfone-mare: arriva l'ordinanza di riapertura

MONTECILFONE. Arriva anche l’ordinanza ufficiale che dispone la riapertura della strada provinciale, chiusa in precedenza con ordinanza n. 10 del 02.02.2017 con cui veniva disposta, per le motivazioni ivi riportate, la “chiusura a tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati della SP 37 dall’incrocio con SP 110 alla rotatoria posta sulla stessa all’intersezione con il tratto in variante”. Con nota prot. 30595/2018 del 21-12-2018 il responsabile dell’Ufficio gruppi stradali della Provincia, ingegner Antonio Plescia, nel ritenere venute meno le motivazioni che hanno indotto a emettere l’Ordinanza, ha chiesto di adottare una ordinanza con il seguente contenuto: revocare l’Ordinanza n. 10 del 02.02.2017 di “chiusura a tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati della SP 37 dall’incrocio con SP 110 alla rotatoria posta sulla stessa all’intersezione con il tratto in variante”; stabilire una limitazione della velocità a 50 Km/h sull’intero tratto della SP 37 interessato dall’intervento - dall’incrocio con SP 110 alla rotatoria posta sulla stessa all’intersezione con il tratto in variante – nelle more che vengano conclusi tutti gli adempimenti connessi alla redazione del collaudo tecnico amministrativo.