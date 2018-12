Le ultimissime per i bilanci comunali

TERMOLI. Le principali novità per gli enti locali territoriali sono contenute negli emendamenti alla manovra approvati ultimamente in Commissione bilancio alla Camera.

Queste ultime regole si aggiungono a quelle che avevano ricevuto il via libera bene prima di Natale. Possono sintetizzarsi come segue: 1) i piccoli Comuni non hanno più l’obbligo di redigere il bilancio consolidato; 2) sono stati rifinanziati i contributi per gli interventi di messa in sicurezza; 3) risultano estese le agevolazioni Imu per gli immobili concessi in comodato; 4) è stata varata una sorta di salvagente per tutte quelle amministrazioni che si ritrovano alle prese con gli aumenti dell'imposta sulla pubblicità dichiarati illegittimi dalla Consulta. La prima misura arriva grazie ad un emendamento voluto da Forza Italia con cui si consente ai Comuni, con popolazione inferiore a 5mila abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

L'esonero, ch’era già stato previsto fino al 2017 (art. 233-bis del Tuel), avrà effetto anche a decorrere dal 2018. Si tratta di una mera facoltà, che però prevedibilmente verrà ampiamente utilizzata dai mini-enti che - da tempo - chiedono un trattamento di favore anche rispetto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Però quest'ultima rimane obbligatoria (la prima versione dell'emendamento avrebbe reso anche tale adempimento meramente opzionale) così come il consolidato da parte delle Amministrazioni più grandi e anche (almeno per ora) delle Unioni dei comuni.



Ancora Forza Italia risulta essere cofirmataria dell'emendamento che, in accoglimento della proposta -Anci, prova a mettere una pezza alla questione degli aumenti dell'imposta sulla pubblicità dichiarati illegittimi dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018. Il correttivo consente di dilazionare i rimborsi con pagamenti rateali entro al massimo cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva e reintroduce, a decorrere dal 2019, la facoltà (che vale un gettito stimato di 400-500 milioni all'anno) di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette al tributo.

Un emendamento del Pd, prevede - fino al 2033 - l'erogazione ai Comuni di contributi statali per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (con uno stanziamento di 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni fino al 2032 e 500 milioni per l'ultimo anno). La misura (che ricalca quella già prevista dall'art. 1, c. 853 e seguenti, della legge n. 205/2018 per il triennio 2018-2020) è finanziata a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali. Altre risorse con la medesima finalità (135 milioni di euro dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033), sempre a valere sul predetto fondo, saranno assegnate alle Regioni, che dovranno a loro volta girarle ai Comuni. La logica distributiva delle due misure è però diversa: mentre la prima privilegia gli enti locali con minore incidenza dell'avanzo, la seconda è rimessa all'autonoma scelta dei territori. Accolta la proposta di Leu che estende la riduzione del 50% della base imponibile Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Fra le altre novità, spicca l'esonero parziale dalle sanzioni per la violazione del patto di stabilità e del pareggio (da intendersi relative ad anni anteriori al 2018) per i Comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nell'anno in corso, nonché in determinate ipotesi per quelli in dissesto e pre-dissesto e l'introduzione di premi per le Regioni che avranno aderito - volontariamente - alle misure, previste dall'art. 6, c. 20, del decreto legge n. 78/2010, di riduzione dei costi della Pubblica amministrazione (riduzioni di spese per indennità e gettoni di presenza, riduzione dei componenti degli organi collegiali, riduzione delle spese per consulenze esterne, per missioni, per attività di formazione, per le autovetture di servizio).

Claudio de Luca