Cambia anche la sosta, la mappa degli stalli blu

TERMOLI. Cambia il piano di sosta a pagamento del Comune di Termoli dopo l’apertura della nuova viabilità, che ha previsto la strada di collegamento di Piazza Garibaldi con Piazza Regina Elena e via Abruzzi attraverso via Dante e della incorporazione del tratto di strada di Corso Umberto I che inizia da Piazza Garibaldi e termina all’incrocio di Corso Nazionale nella istituita area pedonale centrale (Piazza Vittorio Veneto, Corso Nazionale e via XX Settembre).

La giunta Sbrocca ritiene che la pregevolezza della medesima possa essere ulteriormente tutelata ed esaltata attraverso la pedonalizzazione del tratto di strada di Corso Umberto I, così da conciliare la fruizione pubblica del sito con la sua ottimale conservazione, assicurando la migliore vivibilità complessiva della città e più adeguati livelli di protezione del patrimonio pubblico, riducendo i rischi derivanti dall’inquinamento acustico ed ambientale e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione.

Da qui la necessità di provvedere alla definizione di un nuovo piano della sosta di adeguamento alla nuova viabilità e recupero sia della superficie a parcheggio, che sostituisce quello approvato con precedenti atti, sia degli stalli deputati all’attività di carico e scarico, nonché quelli deputati alla sosta per disabili che dovranno essere nuovamente istituiti all’interno dell’area interessata dalla nuova disciplina della circolazione. Ravvisata, altresì, l’opportunità che la società concessionaria Publiparking Srl preveda un abbonamento unico ed esclusivo, senza pretesa di posteggio e diritto di riserva del posto su: viale Trieste, via Molise, Piazza Bega e parcheggio Multipiano di via Campania, in favore dell’utenza residente in via Dante. Inoltre, è stato deciso di prevedere per le occupazioni di suolo pubblico ricadenti sui parcheggi a pagamento il versamento della relativa tariffa ad eccezione delle occupazioni realizzate direttamente ed in via esclusiva da parte del Comune di Termoli.

Il nuovo piano della sosta è così determinato:

ANNUALI: Corso Nazionale 12, Corso Umberto 32, Corso Fratelli Brigida 88, Piazza Garibaldi 13, via Duca degli Abruzzi/Area nuova stazione 56, via Mario Milano 25, struttura multipiano via Campania 181, viale Trieste 28, piazza Donatori di sangue 78, Area portuale 56, parcheggio Piazza Sant'Antonio 35, piazza Bega 54, via Rio Vivo 8, Corso Vittorio Emanuele Terzo 60, via Mascilongo 12, via Molise 14.

STALLI ESTIVI: Lungomare Nord Cristoforo Colombo-Lido Anna al Sirena beach 88, piazzale Lido Blu Tuff 131, piazzale Lato Hotel Modenese 45, piazzale Lido Le Dune 196, piazzale frontale Lido Aloha 89, piazzale Lido Giorgione-Rio Vivo 56.

L’amministrazione ha demandato alla Publiparking Srl, concessionaria del servizio di gestione integrata della sosta a pagamento la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale secondo le previsioni sopra esposte; gli adempimenti consequenziali, da concludersi entro e non oltre il 28.02.2019, finalizzati all’adozione dei nuovi abbonamenti per il parcheggio Multipiano di via Campania con opportunità per gli attuali abbonati di adeguare il proprio abbonamento o di recedere con rimborso della quota già versata e non goduta.