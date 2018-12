TERMOLI. Un utente dell'igiene urbana di Termoli ha inscenato una clamorosa protesta all'eco-sportello di largo Martiri delle Foibe.

«Esasperato da reiterati mancati ritiri dei rifiuti, utente di via dei Ciclamini, scarica i suddetti nell'ufficio della Rieco. Con la speranza che tale gesto venga emulato da quei cittadini che pagano per un servizio che non hanno» Il post-it lasciato sotto forma di pattume scaricato sul pavimento dell'ufficio.