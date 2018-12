Strade, «Il Comitato di via Udine non è morto»

TERMOLI. Strade di lottizzazione, il 2019 è alle porte, ma di lavori ancora non si parla. A fare luce sull'iter il comitato di via Udine. «Torniamo a farci sentire per testimoniare il fatto che il Comitato di Via Udine e dintorni non è morto e, cosa più importante, non ha rinunciato ad informare i cittadini sull’evoluzione amministrativa delle problematiche che li riguardano direttamente. Era per noi doveroso e senza indugiare oltre, esternare in questo periodo di festività natalizie una manifestazione di affetto nei confronti di tutti coloro che ci seguono, facendo sia ai nostri sostenitori che ai nostri detrattori, senza distinzione alcuna, i migliori auguri di serene festività e, data l’imminente fine dell’anno in corso, porgendo l’augurio che il nuovo anno possa vedere risolti alcuni dei problemi per i quali siamo scesi in campo e per i quali ci stiamo battendo. Materialmente. Per quanto riguarda l’intervento di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, dal Comune di Termoli abbiamo appreso che proprio ieri, 27 Dicembre 2018, sono state inviate le lettere di invito alle Ditte che hanno partecipato al bando di gara a presenziare, il giorno 8 Gennaio 2019 prossimo, all’apertura delle buste per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta e quindi designare l’impresa aggiudicataria dell’appalto. Dopo le verifiche amministrative di rito, ci sarà la consegna dei lavori. Caldeggiamo fortemente un rapido disbrigo dell’iter previsto dalle norme affinché la data del materiale inizio dei lavori sia più vicina possibile, in modo che si possa finalmente intervenire al risanamento delle ben note situazioni di degrado delle strade di lottizzazione presenti all’interno della cerchia urbana del Comune di Termoli. Buon anno a tutti».