Alle spalle il terremoto, Capodanno in piazza a Guglionesi

GUGLIONESI. Dal sindaco di Guglionesi un messaggio rivolto alla stampa locale, attraverso cui divulgare una bella iniziativa. «A voi, che lavorate incessantemente per offrire al nostro territorio il bene comune della informazione, i più cari auguri per un anno ricco di soddisfazioni e successi. Resistete, siete una delle nostre maggiori garanzie».

Si tratta del Capodanno in tenda, anzi in tensostruttura: una notte magica aperta a tutti e gratis. Capodanno in piazza, anzi in tenda. Ma questa volta si tratta di una tenda speciale e adatta ai festeggiamenti. L'amministrazione comunale di Guglionesi ha organizzato per la comunità e quanti vorranno festeggiare insieme l'inizio del 2019 un evento in piazza Castellara, dove è già stata allestita una tensostruttura riscaldata che la sera del 31 dicembre ospiterà una grande festa. Prima un aperitivo in programma alle 18 e 30 e quindi, alle 23, via alla musica e ai brindisi con i Sunset e la dance anni 80, tra brindisi per salutare l’anno nuovo e auguri. A seguire e fino all'alba dj set Rosolino con ballo e animazione.

Una scelta, quella dell'Amministrazione guidata da Mario Bellotti, che intende offrire un segnale di unità e partecipazione alla popolazione del paese che quest'anno è stata colpita dal terremoto di agosto e da calamità naturali quali alluvioni e bombe d'acqua che hanno creato non pochi danni sull'intero territorio. «Abbiamo bisogno di ritrovarci e di brindare insieme, come comunità e come amici, per ripartire al meglio e per sentirci tutti coinvolti da un progetto di rinascita e miglioramento che Guglionesi merita e al quale dobbiamo dare tutti il nostro personale contributo», dichiara il primo cittadino Mario Bellotti. «Ci auguriamo la partecipazione di famiglie, giovani, coppie e di tante persone che anche dai centri limitrofi vorranno venire a festeggiare con noi, potendo contare su un ambiente confortevole e un tendone riscaldato in una bellissima location, nel quale lavoreranno in via straordinaria per una sera alcuni baristi del paese - spiega il consigliere delegato alla cultura Michele d’Anselmo, impegnato proprio in queste ore nella buona riuscita della manifestazione.

Manifestazione che, sottolinea il consigliere comunale Barbara Morena con delega alle associazioni - rientra nelle iniziative di Guglionesi Buone Feste, il cartellone organizzato per le vacanze invernali con il contributo delle associazioni che operano sul nostro territorio». L'ingresso è gratuito e l'occasione perfetta per trascorrere un capodanno diverso e sorprendente.