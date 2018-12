La strada tra San Felice e la Trignina è una lastra di ghiaccio, paura tra i pendolari

SAN FELICE DEL MOLISE. Non pochi disagi per i lavoratori pendolari e i viaggiatori che di mattina presto percorrono la strada provinciale che collega l'abitato di San Felice del Molise alla statale Trignina. L'asfalto si trasforma pericolosamente a causa delle basse temperature stagionali in una lastra di ghiaccio. I pendolari chiedono alle autorità competenti, immaginiamo la Provincia di Campobasso, di spargere il sale per rendere l'arteria percorribile senza correre troppi rischi. Un intervento ritenuto indispensabile, anche in attesa dell'ulteriore peggioramento meteo previsto nelle prossime settimane.