TERMOLI. Grande partecipazione dell'Associazione Terzo Millennio di Termoli al Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia.

Nella zona delle Grotte Arenarie è stato messo in scena un suggestivo presepe vivente, organizzato dalla Pro Loco "Frentana" di Montenero, a cui ha preso parte anche l'associazione culturale Termolese Terzo Millennio.

La manifestazione, giunta ormai alla 35ma edizione, ha rappresentato un vero e proprio viaggio nell'epoca antica durante il quale è stato possibile ascoltare il suono di mestieri tradizionali, degustare sapori fino a giungere alla Grotta della Natività.

Infatti il Presepe Vivente di Montenero è uno dei più belli tra quelli della Regione, con oltre 300 figuranti che rappresentano tutti i mestieri che danno vita a un paesaggio tipico della Palestina.

Il Terzo Millennio di Termoli ha partecipato con alcuni suoi figuranti con abiti e utensili d'epoca che hanno rappresentato proprio gli antichi mestieri e le figure più antiche e suggestive del Molise, tipiche del presepe.

Non è la prima volta che la nostra associazione Termolese partecipa a scambi culturali con altre città più o meno limitrofe, non dimentichiamo la suggestiva presenza a Rivisondoli e in altre realtà locali; simbolo che le sinergie rafforzano e aiutano lo spirito associativo.

L’edizione di quest’anno poi, ha qualcosa in più....sarà caratterizzata da un’importante iniziativa: nei giorni del 29 e 30 dicembre sarà presente al Presepe la statuetta del “Bambin Gesù” benedetta da San Pio; cioè una bellissima statuina in cera, che negli anni '60 fu benedetta da San Pio durante una funzione natalizia e che giungerà a Montenero direttamente da San Giovanni Rotondo.

Molto entusiasta il Presidente Bucci che ha ringraziato la locale Proloco "Frentana", con la Presidentessa Cabiria Calcione, l'Amministrazione Comunale di Montenero, che per il secondo anno ha coinvolto il gruppo Termolese, mostrandosi sensibile a questa partecipazione e a questa collaborazione.

Lo stesso Bucci ha ricordato come per molti anni, e fino al 2013, anche Termoli ospitava un Presepe Vivente che veniva messo in scena nel Borgo Antico per l'arrivo dei Re Magi e richiamava numerose presenze.

"Si spera - ha concluso il Presidente- che con gli avvenimenti che Termoli vivrà nella primavera 2019 ci saranno dei cambiamenti, e che anche il Natale potrà tornare ad essere un evento di punta per la nostra città come è accaduto ad esempio per la vicina Larino e per altri comuni vicini."

Ricordiamo i prossimi appuntamenti: oggi e domani 29 e 30 dicembre dalle 17 alle 20 circa; 6 gennaio per l'arrivo del corteo dei Magi, dal centro del paese, alle 14,30, il corteo giungerà alla zona delle grotte per dare il via alle 17 all’ultima apertura al pubblico del Presepe Vivente.