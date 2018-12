«Suor Elvira, una gioia per tutti i termolesi»

TERMOLI. «È con estrema gioia che accogliamo la notizia dell'onorificenza che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tributato a suor Elvira Tutolo - queste le parole del primo cittadino Angelo Sbrocca - è un onore essere suoi concittadini e ancor più lo è adesso che anche la massima autorità dello Stato ha inteso sottolineare il suo impegno sociale, nella tutela delle persone più povere e fragili, nella promozione della legalità, nella cooperazione internazionale.

Nel nostro piccolo anche la nostra Amministrazione tempo fa ha riconosciuto suor Elvira come persona meritevole ed esempio per tutti noi conferendogli il Premio Gente di Mare e non possiamo che essere lieti che adesso sia stata nominata Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno in ambito internazionale nella difesa e recupero dei bambini e ragazzi di strada. Grazie suor Elvira per essere una luce sulla città di Termoli.