Trasporto pubblico, oggi ultima chance per pubblicare il bando

TERMOLI. Che succederà da domani al trasporto pubblico locale di Termoli? Ma anche a quelli di Isernia e Campobasso?

Nel corso dell’ultimo vertice con le parti sociali di settore, l’assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Niro, rispondendo ad una precisa domanda posta dalle organizzazioni sindacali, rispetto all’ipotesi di includere nel bando di gara anche i servizi di trasporto pubblico urbano, attualmente gestite in Molise da alcune amministrazioni comunali, ha sostenuto che tale eventualità è ancora oggetto di valutazione e confronto.

Tuttavia è altresì emerso che l’Amministrazione Regionale, indipendentemente da tale eventualità, sospenderà a partire dal primo gennaio 2019 l’erogazione del contributo regionale ovvero dei corrispettivi per il trasporto pubblico locale, nei confronti di quelle Amministrazioni Comunali che non abbiano provveduto a mettersi in regola con quanto disciplinato dalle norme vigenti (D.L. 50/2017) rispetto all’affidamento con procedure di evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale o, in alternativa, alla pubblicazione del relativo bando di gara.

Ebbene, il bando di gara, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato in pubblicazione dalla scorsa settimana, ma così non è stato e oggi è l’ultima chiamata utile.

Se non si riuscirà a stare nei tempi, tornerà la sofferenza a carico di dipendenti e immaginiamo anche di utenti. La strada prescelta dall’amministrazione Sbrocca era quella di un project financing, staremo a vedere.