Le scelte dei Comuni: transenne o pollai?

LARINO. Sicuramente non sono una moltitudine coloro che sanno chi sia stato ad ‘inventare’ la transenna, un oggetto che oggi non dovrebbe essere più di moda, trattandosi di un sussidio d’altri tempi; da abolire, in materia onomastica, alla stregua di un Savoia o di un Presidente del Consiglio del famoso Ventennio. Oggi vi sono altre tipologie di interventi che i mezzi di comunicazione del Movimento 5 Stelle si guardano bene dal segnalare. Sono quelli che ormai molti Romani chiamano scherzosamente “pollai”. Si tratta di quei recinti messi insieme con transenne fatte di reti di polietilene arancione, normalmente usate per delimitare i cantieri, persino senza che il luogo sia stato mai cantierato. Rappresentano la delimitazione di zone di pericolo come voragini, porzioni particolarmente dissestate del manto stradale, edifici e monumenti pericolanti, vegetazione fuori controllo che mette a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni. A queste situazioni, individuate dai Vigili urbani, pongono poi rimedio i Servizi tecnici dei Comuni; ma, bene spesso, restano ‘in loco’ in attesa degli interventi di ripristino che – visto l’immobilismo di qualche Palazzo – arrivano sempre tardi, lasciando così queste ‘opere di arte contemporanea’ ad “abbellire” sia il centro che la periferia di tante comunità.



Si, hanno chiamato proprio ’pollai’ queste strutture in lega leggera, ritenute utili ad inibire tutto ciò che possa essere inibito. Manco a dirlo, l’invenzione risale al ‘Fascismo’ ed è attribuita unanimemente ad un Capo della Polizia del Duce, il famoso Arturo Bocchini. Da allora ad oggi, la transenna è stata immancabilmente ubicata sulle strade ogni qualvolta fosse stato previsto un notevole afflusso di persone, come nel caso di un’esibizione militare, di un ‘defilé’ di moda, di una sfilata di carri allegorici, oppure posta dinanzi ai campi sportivi quando si fosse tenuta un’importante partita o per delimitare piazze dove dovevano essere accesi fuochi artificiali... Purtroppo si tratta di un aggeggio che ha un certo costo, che è ingombrante e che – per la sua collocazione, richiede un automezzo per il trasporto e personale per un’ottimale ubicazione. Questo il motivo per cui qualcuno ha cercato di andare oltre i pregi di questa antica ‘invenzione’, rivolgendosi ad una modalità inibitoria nuova: per l’appunto la rete di plastica di cui si diceva in apertura da utilizzare soprattutto per segnalare buche e cantieri aperti che - nella Capitale, patria dell’ ‘italum acetum’ - il ‘popolino ha subito definito ‘pollai’.

Questa rete di plastica, a maglie larghe, di colore vivace, rimane sicuramente più visibile delle innumerevoli buche che costellano l’asfalto romano; perciò tale da mettere in guardia l’ignaro automobilista (o il pedone) prima che possa finirci dentro. Senza dubbio è di una bruttura sconcertante; ma, per la sua visibilità, fa comodo sia a chi la situa sia a chi dovrebbe ovviare all’insidia. Ha un solo difetto: a fine lavori può essere spostata bene prima di una transenna; ma, purtroppo, finisce con il diventare parte del panorama di un paese o di una città a causa dei ritardi con cui il personale comunale l’allontana. Di qui il simpatico appellativo di ‘pollaio’ affibbiato dagli ‘omarell’.

Il bello è che, alla fine, ci si affeziona; cosicché, sempre riferendoci a Roma (dove hanno trovato presto piede in grazia del loro scarso costo) a questi aggeggi nuovi vengono addirittura attribuiti dei nomi, manco fossero strade. Per esempio, nella Capitale, c’è un ‘pollaio’ che è stato battezzato “Pino il tombino”. Per Natale (visto che era lì da mesi), è stato addirittura addobbato a mo’ di albero ed abbellito da festoni, da palline nonché onorato da qualche pacco-dono e da alcuni panettoni. Un altro ‘pollaio’ (di cui hanno parlato le cronache del ‘web’) è stato quello di viale Spartaco, sulla ‘Tuscolana’, falsamente sottoscritto dalla indicazione onomastica dei nomi delle strade più prossime dedicate a noti personaggi storici. Insomma una sorta di colonnino segnaletico.

Claudio de Luca