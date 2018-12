Cenone di Capodanno, ultimi acquisti al mercato

TERMOLI. I termolesi che festeggiano in casa con parenti e amici San Silvestro e Capodanno, sono stati tutti tempestivi e premurosi, la grande spesa per la grande abbuffata del cenone l'hanno fatta con largo anticipo.

Infatti, questa mattina al mercato centrale in zona San Timoteo non era granché affollato di gente, chi si avvicinava ai box del pesce e della frutta lo faceva solo per fare qualche ritocco o qualche piccola aggiunta alla grande spesa già fatta.