MONTENERO DI BISACCIA. L'associazione sansalvese "Lory a colori", impegnata dal 2016 nella sensibilizzazione su tematiche oncologiche e nel sostegno ai malati e alle loro famiglie, ha esteso i suoi confini inaugurando il 28 dicembre scorso una sede territoriale a Montenero. Nel corso dell'evento, nel quale sono state presentate le attività e il progetto associativo, sono intervenuti la dottoressa Gianfranca Marchesani, assessore alle Politiche sociali del Comune di Montenero, la dottoressa Ines Di Giacinto, dell'ufficio dei Servizi Sociali, e lo psicologo e psicoterapeuta dottor Francesco Basilico.

L'associazione si avvarrà, come già a San Salvo, del supporto di volontari e professionisti del settore socio-sanitario, che presteranno servizio a titolo gratuito. I servizi offerti saranno molteplici, infatti oltre allo sportello di ascolto si prevedono attività convegnistica sulle buone prassi di prevenzione, momenti intrattenitivi e ricreativi, sempre volti alla sensibilizzazione e all'informazione sulle malattie neoplastiche, e finalizzati a raccolte fondi che saranno utilizzati sempre a favore dei malati oncologici: l'anno scorso, ad esempio, sono stati acquistati parrucche e turbanti per le donne sottoposte a chemioterapia. Il primo degli eventi benefici si è tenuto anch'esso il 28 dicembre in concomitanza con la presentazione dell'associazione, presso la sala multimediale di Montenero, con la proiezione del film "The most beautiful day", pellicola tragicomica che narra del rapporto tra due malati terminali.