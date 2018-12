Punto nascita di Termoli, la testimonianza di Donatella: «Gentilezza unica»

TERMOLI. Un 31 dicembre particolare per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. La disputa sui 500 parti nell’anno per confermare il punto nascita è aperto, ma lo spauracchio di una sua chiusura fa emergere le testimonianze di buona sanità e stavolta è una cittadina abruzzese, Donatella Biancosino, che vuole offrire il proprio contributo – spontaneo, si ribadisce – per mettere in rilievo le best practice in viale San Francesco.

«Vorrei cogliere anch’io l’occasione per difendere il reparto di Ginecologia del San Timoteo, sono una cittadina di San Salvo che ha scelto di essere seguita e partorire nell'ospedale di Termoli, a differenza di tante persone (abruzzesi e molisani) non ho scelto di andare a Vasto semplicemente perché l'equipe di Ginecologia del San Timoteo è veramente eccezionale, ti fanno sentire a tuo agio anche in casi di stress, hanno sempre una parola e una carezza di conforto, sono gentili umani e professionali a partire dai dottori dalle ostetriche e dalle infermiere, cosa che non si trova da tutte le parti!

Un mese fa è nato il mio bambino, con un cesareo, non programmato e colgo l'occasione per ringraziare i dottori Molinari e Flocco, l'ostetrica Erica e il tecnico della sala operatoria, di cui non ricordo il nome ma è stata di una gentilezza unica e la dottoressa Di Donato che, durante la mia degenza, veniva sempre ad affacciarsi per vedere come procedeva la mia ripresa.

Spero che questo reparto continui ad esserci perché sarebbe una grande perdita, per il territorio e per chi, come me, vuole sentirsi trattato da persona!»