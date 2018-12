«Impazza il Capodanno»: in piazza un Dj set ″Senza Regole″ direttamente da Rimini

TERMOLI. La moda del Capodanno in piazza, almeno in Italia, ha ricevuto un impulso straordinario a partire dal 2000, altro che millennium bag. Fu la prima e vera esplosione di una festa collettiva, col brindisi da condividere con perfetti sconosciuti, assieme a veglioni, cene e rimpatriate tra amici e familiari. Da allora un crescendo rossiniano, quello vissuto all'aria aperta e da alcuni anni Termoli osserva scrupolosamente questo copione.

Si rinnova anche nella staffetta 2018-2019, come presentato settimane fa in municipio dal triunvirato Michele Macchiagodena, Carmela Cravero e Michele Barile, nell'ambito del'illustrazione del cartellone di eventi invernale Wintermoli. Stasera, dalle 23, in piazza Monumento, direttamente da Rimini, un Dj set "Senza Regole" con effetti speciali e gadget. "Impazza il Capodanno in piazza", lo slogan scelto per la manifestazione, che vedrà la presenza di Teddy Romano, di Marco Capetola e Daniele Pezzotta e la conduzione di Roby Di Blasio. Divertitevi!