Un punto di riferimento per i cittadini: 2018 intenso per i Vigili del Fuoco

CAMPOBASSO. E’ terminato un anno che ha visto particolarmente impegnati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso , composto dal personale delle sedi operative, della centrale e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, in 6.060 interventi di soccorso effettuati sul territorio. Gli eventi sismici del 14 e 16 Agosto hanno sicuramente caratterizzato il 2018 con circa 1500 verifiche su edifici privati, pubblici e di culto. Insieme al personale giunto dai Comandi limitrofi è stata portata, giorno e notte, assistenza alle popolazioni colpite, attraverso attività di recupero beni, messa in sicurezza di situazioni di potenziale pericolo e verifiche speditive ai fini di stabilire la fruibilità o meno, nell’immediato, di abitazioni o edifici. Anche la campagna antincendi boschiva, in convenzione con la Regione Molise, ha impegnato il personale in circa 300 interventi di bosco e sterpaglie. Sempre in convenzione con la Regione Molise ed i quattro Comuni rivieraschi, è stata assicurata la presenza di un presidio estivo a mare, coordinato dalla Capitaneria di Porto di Termoli, composto da soccorritori acquatici con specifiche attrezzature e mezzi. E’ stata condotta una intensa attività di Polizia Giudiziaria sul territorio, sia nell’ambito del soccorso che in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, implementando ulteriormente l’attività per conto delle procure di Campobasso e Larino. Notevole l’attività amministrativa inerenti l’istruttoria delle pratiche di prevenzione incendi e di quelle che scaturiscono dalle collaborazioni con la Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Molise e Prefettura di Campobasso.

Ottima la risposta da parte dei professionisti e dei cittadini all’apertura dello sportello informativo il Mercoledì dalle 10 alle 12 presso il distaccamento di Termoli. Consapevoli di costituire un punto di riferimento per il cittadino nei momenti difficili, il nuovo anno, vedrà i Vigili del Fuoco prepararsi al meglio, senza risparmiarsi, come sempre, per essere al fianco di tutti, di chi ha bisogno d’aiuto, di chi è in difficoltà, dei più deboli, a tutela delle persone, degli animali dell’ambiente e dei beni comuni.