Fuggono dal Venezuela, Mirella e Miriam accolte a Montefalcone del Sannio

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Il dramma vissuto dal popolo venezuelano non lascia immuni nemmeno gli emigrati di origine italiana, che da generazioni sono di stanza in Sudamerica. C'è un ponte di solidarietà per permettere il rientro di coloro che non riescono più a stare tranquillamente nel paese del capo di stato Maduro.

Un esempio di questo flusso di rientro, che si è configurato con l'impegno della Caritas diocesana, è avvenuto a Montefalcone nel Sannio, reso noto dal vice sindaco Gigino D'Angelo. «#ViceSindacoDiStrada#PerUnNuovoUmanesimo#. Mirella e Miriam sono scappate dal Venezuela e accolte dalle Suore Francescane di Montefalcone nel Sannio. Le due sorelle hanno perso tutto ma non il sorriso e il coraggio di affrontare il futuro. Con queste immagini voglio fare gli auguri affinché il nuovo anno ci faccia ritrovare la forza e il coraggio d'indignarci,la voglia di lottare per un mondo più giusto e solidale. Buon 2019».