TERMOLI. Un disco che Mario Leny da Milano ha dedicato a Termoli e a tutti i termolesi per un augurio di buon 2019 sereno e pieno di gioia, lui Mario ultimamente ha inciso un album dove grandi successi italiani e stranieri li ha ri-arrangiati e adattati in dialetto termolese, questo «Quand si bell Termele masser» è il riadattamento di «Quanto sei bella Roma stasera» in versione dialettale termolese.