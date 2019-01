Non solo mastelli, in distribuzione anche la Green Card per accedere all'eco-centro

Attualità di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Esce allo scoperto l'amministrazione comunale sulla consegna dei mastelli per la plastica. «Questa mattina presso il palazzetto dello sport di piazza del Papa è iniziata la distribuzione dei nuovi mastelli da parte della ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata Rieco S.p.A. servizi integrati per l'ambiente. Agli utenti viene consegnato il mastello giallo che conterrà rifiuti di plastica e metalli. Se si hanno mastelli rotti devono essere portati al punto distribuzione e saranno sostituiti con mastelli nuovi. Se non si hanno i mastelli perché smarriti, basta fare una dichiarazione di smarrimento presso il punto distribuzione e saranno consegnati nuovi mastelli. A tutti gli utenti vengono consegnati codici identificativi da apporre sui propri mastelli così da consentire il controllo del corretto conferimento dei rifiuti oltre che la Green Card che serve per accedere all'Eco-centro di via Arti e Mestieri. Il punto distribuzione presso il palazzetto di piazza del Papa sarà aperto anche nei prossimi giorni tutte le mattine dalle 8 alle 14. Per informazioni consultare l'Eco-sportello presso il Comune di Termoli entrata da piazza Martiri delle Foibe».

