TERMOLI. Una doppia battuta per evidenziare nel giro di 24 ore quanto sia fastidioso l’accumulo del fogliame che non viene adeguatamente spazzato.

A sollevare la criticità è stato un cittadino residente nel quartiere di contrada Porticone, D. P.

«Abito in via Pisa, da alcune settimane cerco di mettermi in contatto con l’assessorato all’Ambiente, ma senza successo, per richiedere la raccolta dell’abbondante fogliame che, proveniente dalla defogliazione abbondante dei platani di via Firenze, mi entra copiosamente in garage. A nulla sono servite gli inviti rivolti telefonicamente alla Rieco. Mi viene un dubbio: ma tale servizio è previsto?»

Stamani, un aggiornamento, «Oggi è in azione la macchina spazzatrice, ovviamente solo sulla sede stradale e con macchine in sosta, mentre il grosso del fogliame si accumula sui marciapiedi. Pertanto, l'intervento è di scarsissima efficacia. Invio alcune foto scattate qualche minuto su via Pisa e via Firenze».