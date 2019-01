Lasciati a piedi dalla navetta, parla il sindaco Puchetti

LARINO. Sul disguido della navetta di domenica scorsa è giunta una nota del sindaco di Larino, Pino Puchetti.

L’amministrazione comunale di Larino è rammaricata per l’increscioso episodio accaduto il 30 Dicembre scorso in occasione della Sua visita alle manifestazioni previste nella nostra Città. Per queste ultime, i rispettivi Presidenti delle Associazioni “Larino nel Cuore” e “Car” signori Salvatore Faiella e Giuseppe Petriella insieme al sindaco, agli assessori e all’Amministrazione tutta, si sono impegnati e coordinati fra loro per la logistica e l’organizzazione degli eventi ai fini della regolamentazione del traffico e del flusso turistico; il tutto supportato dalle Forze dell’Ordine, dai Vigili Urbani e dai Volontari.

Premesso che del servizio di navetta offerto dalla Ditta Lancieri hanno fruito migliaia di visitatori provenienti da Comuni e Regioni limitrofe, si è convinti che nessun inconveniente di sorta si poteva e si può prevedere quando sono in atto manifestazioni di simile portata. La presenza di numerosi visitatori alla manifestazione è stata per noi motivo di grande gioia e soddisfazione convinti di averli accolti nel migliore dei modi e con tutti i mezzi disponibili. E’ chiaro che il pur minimo inconveniente, in una cosi vasta operatività e complessità, può sempre accadere per motivi imprevedibili. Il disguido verificatosi non è stato sicuramente un fatto voluto, pertanto, nel prendere atto del vostro lamentato disagio, manifestiamo tutta la nostra solidarietà e La invitiamo presso la sede Comunale per i necessari chiarimenti».