TERMOLI. Vigili del fuoco, Lions Tifernus, Misericordia di Termoli e amministrazione comunale. Un poker vincente, quello che domenica prossima, a mezzogiorno, allieterà grandi e piccini, soprattutto, con la manifestazione "Arriva la Befana", ormai un classico a Termoli, in piazza Monumento. Saranno offerte caramelle per tutti i bambini, e allo stesso tempi la Misericordia effettuerà una dimostrazione di manovre di disostruzione delle vie aeree su lattanti, bambini e adulti. La manifestazione è stata presentata oggi in sala giunta, alla presenza della vice sindaca Maricetta Chimisso, del consigliere comunale Michele Barile, del capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli Aldo Ciccone e di Ezio Di Pinto, presidente del Lions club Tifernus. Assente per impegni operativi il Governatore della Misericordia Romeo Faletra.

La conferenza stampa è stata seguita in diretta Facebook da Termolionline, con Michele Trombetta.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 13 gennaio.