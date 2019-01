«Un Primario può trasferire personale in un altro ospedale?»

LARINO. Il Comitato Basso Molise per il Bene Comune non demorde e rilancia la sfida sull'ospedale Vietri, di cui ha dato notizia della soppressione dell'Oculistica a partire dal prossimo 7 gennaio. «Ministro Grillo, può un primario trasferire i suoi operatori in un altro ospedale? Molise, Campobasso, Larino». Vedremo se la Grillo, che ancora non è venuta, come anticipato di voler fare, in Molise, risponderà su questo, o delegherà la struttura commissariale».