TERMOLI. Stagione un po’ controversa per il basket cittadino, costretto a fare i salti mortali tra il PalaSabetta e il PalAirino.

Nella struttura sportiva di Piazza del Papa sono iniziati i lavori di ristrutturazione, ma i dirigenti dell'attività giovanile dell'Airino Basket questa mattina si sono trovati davanti all'ingresso dello stesso una moltitudine di persone che non erano lì per fare attività sportiva, ma come abbiamo visto, per ritirare i mastelli per vetro e plastica.

Preoccupazione dei dirigenti che stanno preparando le partite dei ragazzi e hanno anche lavorato sotto le feste per rendere agibile e pulito il palazzetto per le gare.

«Noi non abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale di questa evoluzione e quindi siamo stati colti impreparati», tuttavia, arrivano rassicurazioni dal Comune:

«L’Airino continui tranquillamente a svolgere normalmente la propria attività e la distribuzione dei bidoni non intaccherà la loro attività perché ci sarà solo di mattina per qualche altra giornata».