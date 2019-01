TERMOLI. Tony Evangelista, meglio conosciuto come Tony England, morì improvvisamente il 16 gennaio dello scorso anno, lasciando un vuoto enorme tra amici e conoscenti. Oggi, 3 gennaio, avrebbe compiuto 66 anni e proprio nel giorno del suo compleanno, uno dei suoi tanti cari amici, Basso Caruso, tramite la nostra redazione, vuole ricordare la sua figura leggendo alcune delle sue poesie da poeta naïf quale era o come amava definirsi lui "bohémien", un personaggio straordinariamente buono e affabile con tutti. Le poesie che Basso ci ha letto, alla luce della sua mancanza, rivelano quanto davvero nella sua semplicità Tony fosse un grande sotto tutti gli aspetti.



Le sue poesie molto presto grazie all'interesse di Basso e di Marcello Antonarelli, saranno selezionate e raccolte in un volume.