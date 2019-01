L’ondata di freddo entra nel vivo, anche la costa a rischio neve

TERMOLI. Dal report di Meteoinmolise.com ecco la situazione del maltempo: «Neve in Molise: la neve è arrivata puntuale. Dal pomeriggio di ieri intense correnti da nord-est, molto fredde hanno portato vere e proprie bufere di neve. Intense nevicate in Alto Molise dove già sono stati raggiunti importanti accumuli. Situazione strade sotto controllo.

Nevicate sul Molise già dal primo pomeriggio di ieri. La zona più colpita è l’Alto Molise, oltre Trivento e Castelmauro. A Pescopennataro si sono raggiunti almeno 40 cm , ma le forti bufere rendono difficile la misurazione in quanto il vento accumula la coltre bianca in maniera disomogenea. Temperature crollate fino a –7 gradi in montagna, -3 sul Capoluogo di regione. Pioggia sulla costa.

A Capracotta le tormente di neve hanno accumulato in più punti 70 cm di neve.Situazione dell strade sotto controllo. Nella notte la temperatura ha toccato i -7.2 gradi come misurato dalla nostra stazione.

Durante il pomeriggio e la sera le precipitazioni più intense sono previste sul Molise e soprattutto la Puglia. In questa sede la neve potrebbe portarsi molto in basso e potrebbe toccare persino alcune località di mare».



Per gli esperti di 3bmeteo.com «entra nel vivo la fase fredda sull’Italia, interessata da venti provenienti direttamente dal Circolo Polare Artico che stanno facendo crollare le temperature e hanno determinato nevicate in collina su adriatiche e Sud” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara- “vere e proprie bufere di neve si sono avute su Appennino abruzzese e molisano con oltre mezzo metro dai 1000m di quota. Ma rovesci di neve hanno interessato anche Marche, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia a quote collinari. Bella nevicata a Matera, neve anche a Campobasso, alle porte di Pescara e Termoli; fiocchi pure su Benevento, Avellino, alle porte di Napoli, oltre che rovesci di neve a tratti intensi fino in collina anche sulla Sicilia centro-settentrionale. Il tutto accompagnato da venti a tratti forti di Tramontana, Grecale e Maestrale, con raffiche di oltre 60/70km al Centrosud. Freddo ma secco al Nord e centrali tirreniche, con tempeste di foehn su Alpi e Nordovest”.

ACUTO DELL’ONDATA DI FREDDO VENERDI’ CON NEVE FIN SULLE SPIAGGE ADRIATICHE E AL SUD – “Il tracollo termico avrà la sua massima espressione venerdì e favorirà rovesci di neve fin sulle coste di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, poi anche Basilicata e Puglia fino al Salento – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Sempre entro venerdì 4 gennaio rovesci di neve fino in collina interesseranno la Calabria, segnatamente il comparto nord orientale, con fiocchi non esclusi a tratti in pianura sul crotonese; neve a quote collinari anche sulla Sicilia tirrenica con fiocchi misti a pioggia possibili sulla costa durante i fenomeni più intensi. Un pò di neve si spingerà pure sulla Campania interna, ma con a tratti uno sfondamento possibile fin quasi sulla costa nella notte tra giovedì e venerdì ( fiocchi non esclusi anche a Napoli ); neve a tratti anche su dorsale laziale e Umbria specie orientale a confine con le Marche. Sul resto d'Italia invece freddo ma sostanzialmente asciutto e in prevalenza assolato. Da segnalare che i venti forti di Tramontana e Grecale potranno conferire alle nevicate anche carattere di bufera, in particolare sulla dorsale adriatica ma a tratti anche lungo i litorali. Sabato 5 residue nevicate a quote basse al Sud e adriatiche, mentre per l'Epifania si dovrebbe avere una breve tregua con rialzo delle temperature.”

CITTA' A RISCHIO NEVE - Tra le varie città a rischio neve segnaliamo Rimini, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, l'Aquila, Chieti, Vasto, Campobasso, Termoli, entro venerdì anche Foggia, Bari, Lecce, Brindisi. Neve possibile anche ad Avellino, Benevento, Potenza, Matera; fiocchi non esclusi nella notte tra giovedì e venerdì anche a Salerno, Caserta e Napoli. Sempre tra giovedì notte e venerdì mattina sarà possibile neve a tratti anche a Crotone. Nel corso di venerdì pioggia mista a neve non esclusa anche tra Palermo, Messina e Reggio Calabria durante i fenomeni più intensi.



NEVE ANCHE SULLE AREE TERREMOTATE – “Purtroppo freddo e neve non risparmieranno le aree terremotate, in particolare la zona di Ussita, Camerino, oltre che Norcia e a tratti Amatrice, con temperature abbondantemente sottozero”.

QUANTO NEVICHERÀ'? – “Gli accumuli saranno estremamente variabili in funzione delle bande di precipitazioni, che saranno irregolari mancando un fronte definito. Ad oggi sono possibili fino ad oltre 40-50cm di neve fresca su Appennino e sub-appennino abruzzese, Daunia ma anche Sibillini, oltre 70-80cm tra Majella e Appennino molisano, fino a 20-40cm sulle Murge. I rovesci saranno distribuiti in modo molto irregolare, ma laddove colpiranno in modo significativo potranno scaricare anche oltre 5-10cm pure in pianura e sulle coste dalle Marche alla Puglia. Saranno dunque possibili disagi alla circolazione» – concludono da 3bmeteo.com.