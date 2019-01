TERMOLI. La sala operativa della Protezione Civile della Regione Molise ha diramato un nuovo bollettino di Allerta Meteo livello Arancione dalle prime ore di domani, venerdì 4 gennaio 2019, e per le successive 24 -30 ore.

Si prevede il persistere di nevicate fino al livello del mare con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti alle quote collinari e montane.

Protezione civile prospetta i seguenti scenari di evento e danni.

Fenomeni localizzati di:

• Probabili disagi alla circolazione dei veicoli con diffusi rallentamenti o interruzioni parziali o totali della viabilità e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario;

• Probabili fenomeni di rottura e caduta di rami;

• Possibili interruzioni anche prolungate dell’erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia).

La società Autostrade per l’Italia ha reso noto che sul tratto autostradale A14 che rientra nella provincia di Campobasso, e quindi Bologna Taranto, Pescara Nord – Vasto Sud, sono in atto precipitazioni nevose corrispondenti al codice Giallo 2 ovvero: neve in atto con intensità non critica ma su tratti impegnativi per tracciato e/o traffico o con tendenza in aumento.