“Quanne nascette ninne …”: Babbo Natale esiste, come l’amore e la generosità

LARINO. In un libro (di cui si dirà qui di seguito) è stata pubblicata la lettera di una bambina di 8 anni che – nel 1897 – aveva scritto al “New York Sun” per sapere se Babbo Natale fosse esistito oppure si fosse trattato soltanto di una bella invenzione dei genitori. La risposta del quotidiano? “Se sono stati i tuoi amici a raccontarti una cosa del genere, sbagliano di grosso forse perché sono stati contagiati dallo scetticismo imperante. Non credono ad alcunché, solo a ciò che vedono. Invece Babbo Natale esiste, così come esiste l’amore e la generosità. Nessuno vede Babbo Natale, ma ciò non significa che egli non sia. Le cose più vere al mondo sono proprio quelle che nessuno riesce mai a vedere”. Alla luce di questa premessa, cosa pensereste se qualcuno volesse divertirsi a rovinarci la vigilia, il Natale, la fine d’anno, il Capodanno e l’Epifania discutendo in ordine alla veridicità dei suddetti eventi?

Credo che odieremmo di cuore questo dispregiatore natalizio, a meno che non abbia a mostrarci di volere semplicemente installare, nel nostro intimo, una maggiore consapevolezza su di una ‘storia’ (?) stratificatasi a causa dei tanti contributi culturali intervenuti che hanno contribuito a mettere insieme Santa Claus (che altri non è che San Nicola di Bari) e quell’antico conducente di slitte, guidate in volo da renne, interamente vestito di rosso (ma con la barba bianca), semplicemente inventato dalla ‘Coca cola’, sino allo Scrooge del ‘Canto di Natale’ dickensiano e l’albero (agghindato di palle e di luci colorate) che veramente poco ha a che fare con i paesaggi scarsamente invernali tramandatici dagli Evangelisti.



Ebbene questo spirito ‘negatore’ esiste, e si chiama Enrico Buonanno. Si tratta di uno scrittore che produce per la Casa editrice Utet e che è esperto nello sbugiardare fatti apparentemente garantiti da secolari riferimenti storici (o finto-storici). Ultimamente ha scritto un volume (“Falso Natale”) in cui fa strame di tante bellissime bugie, tutte concernenti i nostri eventi più importanti. Per l’intanto smentisce che tra Babbo Natale e la Nascita del fantolino di Maria vi sia un collegamento diretto; poi sostiene, prove alla mano, che la giornata del 25 di dicembre non abbia alcunché a fare col Bambino.

Nella sostanza il Natale, all’origine, era stata semplicemente una festa pagana dedicata al Sole ‘invictus’ sinché, secolo dietro secolo, si è arrivati ai racconti di Charles Dickens, trasmutando da buoi, asinelli e comete (peraltro mai raccontati dalle Sacre scritture) sino ai Re Magi (che manco erano tre e che dovevano essere pure Mogi visto il tempo che impiegano per attraversare un buco di presepe solo venirsi a piazzare dinanzi alla sacra grotta, lasciando alla famiglia del falegname solo oro, incenso e mirra). E manco sarebbe vero che Maria, assistita da Giuseppe, dovesse partorire in una grotta, “al freddo ed al gelo”. Era scappata solo dalle persecuzioni di Erode. Sulla scorta di queste invenzioni si è composto – col tempo – “un oggetto antropologico totale” sintetizzato nel termine Natale ed oggi si è formata addirittura un’idea secondo cui i due coniugi sarebbero stati tra i primi immigrati accolti (da chi? Addirittura in una stalla, poi?) quando d’immigrazione non si trattava essendo i due transitati da un territorio romano ad un altro.

Insomma Buonanno ha smontato, un pezzo dietro l’altro, una festa ‘immaginata’ che è venuta a formare una tradizione, oramai largamente accreditata, Un fenomeno del genere è stato già descritto, anni or sono, da uno storico (Eric Hobsbawm) secondo la cui tesi ogni grande appuntamento rituale collettivo è sempre una risposta ragionata che le Società si danno per ovviare alla minaccia di un cambiamento che porterebbe solo novità senza dare la certezza che solo il vecchio può dare. Insomma una tradizione è pur sempre una cosa che s’inventa. Ma or non ditelo a quella bambina che – nel 1897 – intendeva sapere da quel giornale americano se Santa Klaus fosse esistito o meno.

Claudio de Luca