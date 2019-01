TERMOLI. Esperienza personale di buona sanità all'ospedale San Timoteo.

Ormai da anni in Italia ci siamo abituati a sentire notizie riguardanti la sanità pubblica da un punto di vista burocratico, di commissariamenti a causa di enormi debiti finanziari, di incompatibilità di cariche per suddetti commissariamenti di dispute politiche con scaricabarile vari sulle responsabilità del dissesto economico.

La nostra regione in particolare ha subito pesantissimi tagli che hanno comportato tremende riduzioni di posti letto su tanti reparti alcuni operanti da molti anni in regime di eccellenza, inevitabilmente ci torna alla mente il caso ad esempio del reparto di otorinolaringoiatra o del “Vietri” di Larino o ancora la disputa tuttora aperta sulla chiusura del punto nascita di Termoli a causa del mancato raggiungimento dei 500 parti all’anno.

Sarebbe invece una volta tanto il caso di parlare su quello che la sanità è, o potrebbe essere, dal punto di vista di un “paziente”.

Ecco perché ho deciso oggi di raccontare la mia esperienza perché ho potuto constatare di persona, l’elevato livello di competenze professionali della struttura sanitaria pubblica di Termoli e non mi resta quindi di fare un encomio a tutto il personale del reparto di Medicina interna del San Timoteo, per le cure svolte in modo altamente preparato e amorevole nel corso del mio ricovero.

Durante il periodo festivo hanno saputo fronteggiare emergenze e complicanze, anche con personale inadeguato rispetto alle reali esigenze del territorio.

Esiste una parola molto bella che si chiama “empatia” esprime la capacità di comprendere lo stato d’animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore.

Questo ho trovato nel reparto di medicina, empatia, e non è una cosa scontata perché in pochi riescono a capire cosa può esserci nel cuore di una madre che deve lasciare i figli piccoli e il marito durante le feste per andare a curarsi in ospedale.

Sorrisi, frasi non scontate, parole di sostegno e di conforto non costano nulla, ed in questo reparto mi sono stati donati con generosità: gli infermieri mi hanno accudita con amore ed attenzione, mentre i medici, con straordinaria disponibilità hanno agito con grande professionalità.

Concludo con un plauso particolare al primario dottor Nicola Milano per essere riuscito a organizzare uno staff così coordinato e al dottor Toma che con infinita pazienza mi ha supportata all’inizio del ricovero.

Un grazie di cuore da Eliana Ronzullo a tutto lo staff.

Equipe medica: dottor Toma, dottoressa Di Meo, dottoressa Morelli, dottoressa Di Nardo, dottor Traverso, dottor Del Vescovo, dottor Cordisco e dottor Terrieri, guidata dal primario dottor Nicola Milano.

Equipe infermieristica: De Guglielmo, Pilla, Colato, Bianchi, Gliosca, Fiore, Ciummo, Palmieri, D'Ambrosio, Colafrancesco, Sciarretta, Lancia e Savignano, guidata dalla caposala Lucilla Persichitti.

E infine a tutto il personale di servizio che si occupa del reparto e all'oss Evangelista.