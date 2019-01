Emergenza neve, dalla prefettura: massima prudenza

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna e, successivamente nel pomeriggio, si è nuovamente riunito il Cov (Comitato Operativo per la Viabilità) allargato a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di polizia territoriali, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale, della Provincia, dell'Anas, dell'Asrem, della Sea e dell'Enel.

Nel corso degli incontri sono stati illustrati gli aggiornamenti forniti dal Servizio protezione civile regionale sulla evoluzione delle previsioni meteorologiche, secondo cui persisteranno per la giornata di oggi e la mattinata di domani condizioni meteorologiche avverse con abbassamento delle temperature e conseguente pericolo di formazioni di ghiaccio sulle arterie viarie e , in particolare, sui viadotti.

Non risultano allo stato Comuni isolati e le principali arterie stradali risultano percorribili con dispositivi antineve montati.

La S.P. 106 per Campitello Matese ha presentato e presenta tuttora criticità per temperature particolarmente rigide e, a tratti, condizioni di bufera. Pertanto si è reso necessario inibire il transito di veicoli privi di catene montate, non risultando sufficienti gli pneumatici invernali.

Per garantire la sicurezza degli automobilisti è stato disposto un apposito presidio di filtraggio a cura dell'Arma dei Carabinieri.

Altra situazione problematica riguarda la S.P. 164 Guardiaregia - Bocca della Selva, che l'Ente proprietario ha ritenuto di dover interdire al transito dal Km.10 (Diga di Arcichiaro) fino al confine con la Provincia di Caserta.

Restano ferme le limitazioni della circolazione dei veicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria della Provincia, ad esclusione del tratto dell'autostrada A/14, ricadente nel territorio provinciale .

Permane, nelle aree ritenute più critiche, l'attivazione dei presidi per il filtraggio della circolazione dei mezzi pesanti.

Non risultano al momento problematiche connesse alla erogazione dei servizi essenziali (gas, acqua, linee elettriche e telefoniche).

L'evolversi della situazione è costantemente seguita.

Si rinnova ai cittadini e, in particolare, agli automobilisti, la raccomandazione di usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non quando strettamente necessario e comunque di munirsi sempre di pneumatici da neve o catene montate.