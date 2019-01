Attribuite le funzioni di comandante e vice della Polizia municipale a Persich e Cappella

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli stabilizza i vertici della Polizia municipale, affidando il comando ad Antonio Persich e il comando in seconda a Pietro Cappella.

Richiamata la determina dirigenziale n. 2567 del 28 dicembre scorso, con la quale, all’esito della selezione interna per la progressione verticale ex art. 22, comma 15 del decreto legislativo 75/2017 per istruttori direttivi di vigilanza, è stata approvata la graduatoria finale e, di conseguenza, disposto l'inquadramento del dottor Antonio Persich, nella categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza. Con una seconda determinazione dirigenziale n. 2579 del 31 dicembre scorso è stato rinnovato il conferimento delle mansioni superiori fino al 31 gennaio prossimo al dottor Pietro Cappella.

Considerato che è indispensabile individuare figure di coordinamento operativo presso il Settore VIII Polizia Municipale e che in passato tali funzioni sono state più volte ricoperte in passato da entrambi, in possesso di competenze ed esperienze professionali nello specifico settore e ritenuto dover affidare le funzioni di Comandante del Settore Polizia Municipale, per il coordinamento operativo del comando, a Persich e Cappella, l’amministrazione attribuisce con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione le funzioni di Comandante e Vice Comandate della Polizia Municipale -Settore VIII- del comune di Termoli, rispettivamente al dottor Antonio Persich e al dottor Pietro Cappella, per il coordinamento operativo del comando; di autorizzare Persich a fregiarsi dei gradi di Capitano con alamari di colore rosso e tre stelle dorate a sei punte bordate di rosso su fondo nero; di autorizzare Cappella a fregiarsi dei gradi di Tenente con alamari di colore nero, e due stelle dorate a sei punte, di cui una bordata di rosso, su fondo nero; di trasmettere la presente agli interessati e al collegio dei revisore dei conti.