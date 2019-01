Influenza, il Molise assente nel rapporto Influnet: mancano dati aggiornati

CAMPOBASSO. Il Molise è l'unica regione a non essere presente nel rapporto 'Influnet' dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) che monitora l'andamento della sindrome influenzale. Nel report relativo all'incidenza osservata in tutta Italia, infatti, la casella che fa riferimento alla 51 esima e 52 esima settimana dell'anno, è vuota. L'Iss, inoltre, sottolinea che l'incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato i loro dati. Nell'ultima settimana del 2018 le regioni più colpite, dove l'influenza ha superato i cinque casi per mille di assistiti, sono: Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia e Provincia autonoma di Trento. (Fonte Ansa)