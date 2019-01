Il vento abbatte l'albero nella rotonda di Rio Vivo, si salva la statua di San Timoteo

TERMOLI. Il vento molto sostenuto degli ultimi giorni ha spezzato il grosso tronco dell'albero messo a dimora sull'area verde della rotonda di Rio Vivo, per fortuna è caduta nel verso opposto alla statua di San Timoteo posata l'estate scorsa in occasione della festa in suo onore e creata da Cleofino Casolino, altrimenti sarebbe stata sicuramente distrutta.